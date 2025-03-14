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Мостовой: Глушенков шел на лучшего игрока сезона, а сейчас - не пойми что вообще

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал игру нападающего "Зенита" Максима Глушенкова.
Фото: ФК "Зенит"
"Я пока не пойму, что сейчас происходит с Глушенковым, его форма вызывает вопросы. Он шел на лучшего игрока сезона, а сейчас — не пойми что вообще. Видимо, травма его так сильно подкосила. Лично мне хочется видеть сильного Глушенкова", - цитирует Мостового "РБ Спорт".

В текущем сезоне Максим Глушенков провел за петербургский "Зенит" во всех турнирах 16 матчей и записал на свой счет 10 забитых мячей и 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 15 миллионов евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2028 года.

После 20-ти сыгранных туров команда Сергея Семака располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 43-мя набранными очками. В 21-м туре РПЛ сине-бело-голубые сыграют на выезде с московским "Спартаком".

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