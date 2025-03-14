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Бериша: уверен, "Ахмат" останется в РПЛ, мы не думаем о вылете

Нападающий "Ахмата" Бернард Бериша высказался о шансах грозненского клуба на сохранение прописки в РПЛ.
Фото: ФК "Ахмат"
"В начале сезона мы потеряли много очков, сейчас нам нужно исправлять это, выигрывая в каждом матче. Уверен, "Ахмат" останется в РПЛ, мы не думаем о вылете. Команда хорошо поработала на сборах, и в последних играх мы это показали. Будем продолжать бороться", - цитирует Беришу "РБ Спорт".

После 20-ти сыгранных туров грозненский "Ахмат" располагается на 14-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 17-ю набранными очками. В 21-м туре Российской Премьер-Лиги грозненцы сыграют на выезде с подмосковными "Химками" - встреча состоится завтра, 15-го марта, в 14:30 по московскому времени.

Напомним, что команда Сергея Ташуева одержала победу над "Краснодаром" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России со счетом 2:1. Грозненский клуб сыграет на выезде с "Локомотивом" в полуфинале нижней сетки.

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