"Глушенков играет не на своей позиции. В итоге он не может привыкнуть к новым партнерам, он пытается сделать что-то невозможное и усложняет свою и командную игру. Глушенков не может найти золотую середину. И это не только проблема Максима, но и Семака. Глушенков должен играть быстрее и не выдумывать того, чего от него не требуют", - приводит слова Радимова "Матч ТВ".
Полузащитник Максим Глушенков, который летом перешел из московского "Локомотива" в петербургский "Зенит", в текущем сезоне в общей сложности принял участие в 16 официальных матчах, в которых ему удалось забить в ворота соперников 10 голов и отдать партнерам по команде 2 голевые передачи. Кроме того, им была получена 1 жёлтая карточка.
При этом из-за различных травм 25-летний футболист с августа по ноябрь 2024 года пропустил 14 официальных матчей "Зенита" в Российской Премьер-Лиге и Кубке России.
Радимов: Глушенков усложняет игру "Зениту", и это проблема Семака
Бывший игрок сборной России Владислав Радимов высказался об игре в последних матчах полузащитника петербургского "Зенита" Максима Глушенкова.
Фото: ФК "Зенит"