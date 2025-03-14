Шикунов: Соболев точно сыграет против "Спартака"

"У "Спартака" и "Зенита" большой запас прочности, столько народа. Они должны решать с этими бюджетами, с таким количеством футболистов. Ничего страшного в их потерях в составе нет. У "Зенита" – 6-7 человек впереди, у "Спартака" замену Дуарте сложнее будет найти. Соболев точно выйдет на поле в этом матче. А забьёт или нет – никто не может утверждать. Ему очень хочется забить, и мы все это видим", - приводит слова Шикунова Metaratings.
Нападающий Александр Соболев после выступления в составе московского "Спартака" на протяжении 4,5 сезонов в августе 2024 года перешел в петербургский "Зенит" (по информации СМИ, сумма компенсации за его переход составила 10 миллионов евро). На счету форварда в составе "Зенита" 19 матчей, 2 гола, 1 голевая передача, 3 предупреждения.
Встреча 21-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Зенитом" пройдёт 16 марта 2025 года в Москве - начало в 19:45 мск. В настоящее время красно-белые занимают третье место (40 очков), а сине-бело-голубые - второе место (43 очков).