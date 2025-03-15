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Аршавин: пока VAR рассматривал эпизод с голом Сильянова, можно было сериал глянуть

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин прокомментировал эпизод с просмотром арбитрами VAR второго гола "Локомотива" в матче 21?го тура РПЛ с московским "Динамо" (2:1).
Фото: Getty Images
"Весь стадион успел раз 10 посмотреть этот эпизод, пока VAR его рассматривал. Потом еще можно было сериал пятиминутный глянуть. Давно такого не было. Может быть, VAR так долго смотрел, потому что ответственный момент и матч "Локомотив" — "Динамо". Но это ни в какие ворота не лезет, если честно", - приводит слова Аршавина "Матч ТВ".

На 76?й минуте матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими "Локомотивом" и "Динамо" правый защитник "железнодорожников" Александр Сильянов забил мяч в ворота бело-голубых. Этот гол был засчитан арбитрами после длительной проверки VAR на предмет положения вне игры. Ранее на эту встречу ответственными за систему видеопомощи арбитрам были назначены Виталий Мешков и Вера Опейкина.

Встреча, которая 15 марта прошла в Москве на стадионе "РЖД Арена", завершилась победой "Локомотива" со счётом 2:1.

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