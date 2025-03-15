"Я думаю, что когда на тренировке первый и второй составы играют, то Макаров всегда действует против Бителло (смеется). Макаров забыл, что это официальный матч, и сбил. Конечно, эпизод такой смешной. Знаете, были раньше нарезки со смешными эпизодами в разных видах спорта. Вот этот момент, безусловно, туда вошел бы", - приводит слова Аршавина "Матч ТВ".
В компенсированное время матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 нападающий московского "Динамо" Денис Макаров в штрафной площади московского "Локомотива" при счёте 2:1 в пользу "железнодорожников" пробил по ногам своего одноклубника Бителло, в связи с чем бразильский полузащитник был лишен явной возможности забить гол.
В результате встреча завершилась победой "Локомотива" со счётом 2:1, после чего красно-зеленые, набрав 40 очков, обошли в турнирной таблице чемпионата России бело-голубых, у которых в активе после 21 матча осталось 39 очков.
Для 27-летнего Дениса Макарова этот матч стал 15 появлением на поле в официальных матчах текущего сезона, в которых ему ранее удалось забить 3 гола и отдать 5 голевых передач.
Аршавин назвал смешным эпизод с падением Бителло после контакта с Макаровым
Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин прокомментировал падение хавбека московского "Динамо" Бителло в матче с "Локомотивом" после контакта с одноклубником Денисом Макаровым.
Фото: скриншот с трансляции эфира телеканала "Матч ТВ"