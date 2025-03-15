Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Оренбург
1 - 0 1 0
ФакелЗавершен
Химки
1 - 1 1 1
АхматЗавершен
Динамо Мх
4 - 0 4 0
Крылья СоветовЗавершен
Локомотив
2 - 1 2 1
ДинамоЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Уфа
0 - 1 0 1
ЕнисейЗавершен
Шинник
1 - 0 1 0
КАМАЗЗавершен
Нефтехимик
0 - 1 0 1
ТорпедоЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эвертон
1 - 1 1 1
Вест ХэмЗавершен
Ипсвич
2 - 4 2 4
Ноттингем ФорестЗавершен
Саутгемптон
1 - 2 1 2
ВулверхэмптонЗавершен
Манчестер Сити
2 - 2 2 2
БрайтонЗавершен
Борнмут
1 - 2 1 2
БрентфордЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вальядолид
0 - 1 0 1
СельтаЗавершен
Мальорка
2 - 1 2 1
ЭспаньолЗавершен
Вильярреал
1 - 2 1 2
Реал МадридЗавершен
Жирона
1 - 1 1 1
ВаленсияЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Удинезе
0 - 1 0 1
ВеронаЗавершен
Монца
1 - 1 1 1
ПармаЗавершен
Милан
2 - 1 2 1
КомоЗавершен
Торино
1 - 0 1 0
ЭмполиЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
1 - 1 1 1
БаварияЗавершен
Майнц
2 - 2 2 2
ФрайбургЗавершен
Аугсбург
1 - 0 1 0
ВольфсбургЗавершен
Вердер
2 - 4 2 4
Боруссия МЗавершен
РБ Лейпциг
2 - 0 2 0
Боруссия ДЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Нант
1 - 0 1 0
ЛилльЗавершен
Анже
0 - 2 0 2
МонакоЗавершен
Ланс
1 - 0 1 0
РеннЗавершен

Аршавин назвал смешным эпизод с падением Бителло после контакта с Макаровым

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин прокомментировал падение хавбека московского "Динамо" Бителло в матче с "Локомотивом" после контакта с одноклубником Денисом Макаровым.
Фото: скриншот с трансляции эфира телеканала "Матч ТВ"
"Я думаю, что когда на тренировке первый и второй составы играют, то Макаров всегда действует против Бителло (смеется). Макаров забыл, что это официальный матч, и сбил. Конечно, эпизод такой смешной. Знаете, были раньше нарезки со смешными эпизодами в разных видах спорта. Вот этот момент, безусловно, туда вошел бы", - приводит слова Аршавина "Матч ТВ".

В компенсированное время матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 нападающий московского "Динамо" Денис Макаров в штрафной площади московского "Локомотива" при счёте 2:1 в пользу "железнодорожников" пробил по ногам своего одноклубника Бителло, в связи с чем бразильский полузащитник был лишен явной возможности забить гол.

В результате встреча завершилась победой "Локомотива" со счётом 2:1, после чего красно-зеленые, набрав 40 очков, обошли в турнирной таблице чемпионата России бело-голубых, у которых в активе после 21 матча осталось 39 очков.

Для 27-летнего Дениса Макарова этот матч стал 15 появлением на поле в официальных матчах текущего сезона, в которых ему ранее удалось забить 3 гола и отдать 5 голевых передач.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится