Мартинс — о дубле "Зениту": не знаю, как объяснить. Это результат моей работы

«Не знаю, что сказать и как объяснить. Это результат моей работы, работы команды. Рад, что удалось победить. У меня не было времени посмотреть эпизод со вторым голом, но момент неочевидный. Показалось ли, что на мне был пенальти в первом тайме? Почувствовал, что до меня дотронулись, но судья сказал вставать. Не было смысла спорить и просить пенальти. Чтобы стать чемпионами, надо выигрывать каждую игру. Матч против «Зенита» — важный шаг для нас», — передает слова Мартинса корреспондент «Матч ТВ».
В своих последних двух матчах Мартинс продемонстрировал нетипичную результативность, забив четыре мяча: два в ворота «Акрона» и два — «Зенита».
В текущем сезоне полузащитник сыграл в 23 матчах, в которых отметился семью голами и пятью результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. По оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 28-летнего полузащитника составляет 5 миллионов евро.
Благодаря дублю Мартинса «Спартак» набрал три очка и смог обойти «Зенит» в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Хотя у команд одинаковое количество очков, красно-белые опережают их по дополнительным показателям.