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Луис Энрике: атмосфера на российских стадионах ничем не уступает Бразилии и Испании

Вингер «Зенита» Луис Энрике признался, что был приятно удивлен атмосферой на стадионах в России.
Фото: ФК "Зенит"
«Честно скажу, приятно удивлен болельщикам в России. Они точно так же страстно любят футбол, болеют и переживают за свои команды, как в Бразилии и Испании. Это всегда мотивирует и заряжает игроков на поле: хозяев подгоняет, а гостей мотивирует показать себя. Атмосфера приятная», — сказал Энрике в эфире канала «Матч ТВ».

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» потерпел поражение от «Спартака» со счётом 1:2. Луис Энрике забил свой первый гол за новую команду.

Игра проходила на «Лукойл Арене», и её посетили более 40 тысяч зрителей. Этот матч стал самым посещаемым домашним матчем «Спартака» за последние пять лет.

Луис Энрике перешёл в «Зенит» из «Ботафого» зимой 2025 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2028 года. Текущая рыночная стоимость 24-летнего бразильца составляет 22 миллионов евро по версии Transfermarkt.

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