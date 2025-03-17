Луис Энрике: атмосфера на российских стадионах ничем не уступает Бразилии и Испании

«Честно скажу, приятно удивлен болельщикам в России. Они точно так же страстно любят футбол, болеют и переживают за свои команды, как в Бразилии и Испании. Это всегда мотивирует и заряжает игроков на поле: хозяев подгоняет, а гостей мотивирует показать себя. Атмосфера приятная», — сказал Энрике в эфире канала «Матч ТВ».
В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» потерпел поражение от «Спартака» со счётом 1:2. Луис Энрике забил свой первый гол за новую команду.
Игра проходила на «Лукойл Арене», и её посетили более 40 тысяч зрителей. Этот матч стал самым посещаемым домашним матчем «Спартака» за последние пять лет.
Луис Энрике перешёл в «Зенит» из «Ботафого» зимой 2025 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2028 года. Текущая рыночная стоимость 24-летнего бразильца составляет 22 миллионов евро по версии Transfermarkt.