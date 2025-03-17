"Вероятность возвращения России на международную арену в этом году? Дай бог, чтобы это произошло. В целом, возвращение, безусловно, произойдет. Вполне возможно, что в этом году", - цитирует Дюкова "РБ Спорт".
Напомним, в связи с политической ситуацией Россия была исключена из официальных международных соревнований с 2022 года.
Во время мартовской международной паузы сборная России проведет два товарищеских поединка в рамках учебно-тренировочных сборов. Обе игры пройдут в Москве на стадионе "Динамо" имени Льва Яшина. 19 марта соперниками подопечных Валерия Карпина станет команда Гренады, а 25 марта россияне встретятся с национальной сборной Замбии.
Дюков: возвращение России на международную арену возможно в этом году
Президент РФС Александр Дюков рассказал, что национальная команда может быть допущена к международным матчам в 2025 году.
Фото: сборная России