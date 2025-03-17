"Второй гол. Атака москвичей началась с потери Соболева. У него мяч выбили из-под ноги. Проиграл борьбу. Не зацепился... Очень фривольно поступил! Игру Соболева комментировать по-прежнему сложно. Ну а что он может дать? Пользы от него ноль. Зависимый футболист", - приводит слова Орлова "СЭ".
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Соболев не попал в стартовый состав сине-бело-голубых на матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 с московским "Спартаком", но форварда выпустили на замену на 79-й минуте вместо Густаво Мантуана. За время, проведенное на поле, 28-летний футболист не отметился результативными действиями. В итоге встреча завершилась победой красно-белых со счётом 2:1.
Матч со "Спартаком" стал для Соболева 20-м официальным матчем, после перехода в "Зенит" в августе 2024 года. За это время нападающий сумел забить в ворота соперников 2 гола и отдать партнерам по команде 1 голевую передачу.
Орлов: пользы от Соболева ноль. Что он может дать?
Спортивный журналист Геннадий Орлов прокомментировал игру нападающего "Зенита" Александра Соболева во время второго гола, забитым "Спартаком" в матче 21-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"