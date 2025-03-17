"Я провожу уже четвертый сезон в "Динамо". У меня в контракте есть опция продления соглашения на еще один сезон — надеюсь, продолжу играть в этой команде, меня все устраивает. Хотел бы я завершить карьеру в "Динамо"? Почему бы и нет? Это возможно. Посмотрим, как все сложится в будущем", - приводит слова Лаксальта "РБ Спорт".
Уругвайский левый защитник Диего Лаксальт является игроком московского "Динамо" с лета 2021 года, когда бело-голубые выкупили его у итальянского "Милана" за 3,5 миллиона евро. Согласно данным, которые опубликованы на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 32-летнего футболиста оценивается в 2,8 миллиона евро.
В текущем сезоне Лаксальт в общей сложности принял участие в 14 официальных матчах, в которых результативными действиями не отметился и получил одну жёлтую карточку.
Лаксальт: возможно, я завершу карьеру в "Динамо"
Уругвайский защитник Диего Лаксальт высказался о своем выступлении в составе московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо" Москва