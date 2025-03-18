По информации источника, жиронцы ищут замену испанскому защитнику Мигелю Гутьерресу, который с большой долей вероятности покинет клуб во время летнего трансферного окна. Наир Тикнизян является одним из кандидатов на замену Гутьерресу.
В текущем сезоне Наир Тикнизян провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 27 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 4 голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 6 миллионов евро, контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2026 года. На счету Тикнизяна 18 матчей в составе национальной команды Армении.
После 21-го сыгранного тура команда Михаила Галактионова располагается на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ с 40 набранными очками.
Источник: "РБ Спорт".
Защитник "Локомотива" Тикнизян может перейти в "Жирону"
Защитник "Локомотива" Наир Тикнизян может перейти в испанскую "Жирону".
Фото: ФК "Локомотив"