"Не могу залезть в голову к руководству. Говорить об этом пока рано. Сейчас большой трагедии нет, об увольнении говорить преждевременно. Есть неприятные ощущения, но трагедии нет. Если "Зенит" не будет выходить на поле в белых тапочках и перепрыгивать канавки, то все будет нормально", - приводит слова Угарова "Спорт День за Днем".
В сезоне-2024/25 Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" под руководством тренерского штаба во главе с Сергеем Семаком в 21 матчах набрал 43 очка, которые на данный момент позволяет команде занимать третье место в турнирной таблице. Его отрыв от первого места сейчас составляет 3 очка.
Сергей Семак возглавляет "Зенит" с мая 2018 года. Под его руководством петербургский клуб шесть сезонов подряд становился чемпионом России. Действующий контракт 49-летнего специалиста с сине-бело-голубыми рассчитан на срок до конца сезона-2029/30.
"Есть неприятные ощущения". Угаров оценил возможность увольнения Семака из "Зенита"
Бывший игрок "Зенита" Денис Угаров ответил на вопрос, могут ли сменить тренерский штаб петербургского клуба, если команда в год столетия не станет чемпионом России.
Фото: ФК "Зенит"