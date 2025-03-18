«Человек играл в Европе. Я много матчей видел с его участием — он добротный футболист. Я не удивлен его игрой. А чему удивляться? Если бы вышел молодой пацан 18-летний, проведя такую неделю — здесь, да, было бы удивление. А Мартинс — опытный игрок, получилось у него забить, ну, хорошо», — заявил Юран «СЭ».
Кристофер Мартинс стал игроком московского «Спартака» летом 2022 года, перейдя из «Янг Бойз» за 7 миллионов евро. За время, проведённое в команде, он принял участие в 97 матчах, в которых забил 16 голов и отдал 16 результативных передач. Его контракт с «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2026 года. Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 28-летнего полузащитника составляет 5 миллионов евро.
Юран — о Мартинсе: опытный игрок, его игра не стала для меня сюрпризом
Российский тренер Сергей Юран прокомментировал выступление полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса в нынешнем сезоне.
Фото: ФК "Спартак"