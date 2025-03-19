"Есть мнение, что это самый слабый "Зенит" за последние шесть лет? Да, наверное. Нет свежести. Пытались дать свежую кровь. В начале чемпионата это был Глушенков, а сейчас его мы не видим", - цитирует Гунько "РБ Спорт".
"Зенит" уступил в гостях московскому "Спартаку" в матче 21-го тура российской Премьер-лиги со счетом 1:2. Таким образом сине-бело-голубые позволили столичной команде обойти себя в турнирной таблице чемпионата России. На мартовский перерыв подопечные Сергея Семака ушли, находясь на третьем месте с 43 набранными очками. Единоличным лидером является "Краснодар", набравший 46 баллов.
Гунько: это самый слабый "Зенит" за последние шесть лет. Нет свежести
Фото: ФК "Зенит"