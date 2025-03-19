По информации источника, восстановление Сергея Пиняева займет не меньше трех недель, его участие в матче 22-го тура РПЛ с "Крыльями Советов" не планируется.
Напомним, что московский "Локомотив" в 21-м туре Российской Премьер-Лиги одержал домашнюю победу над московским "Динамо" со счетом 2:1. Сергей Пиняев был заменен на 51-й минуте встречи, Михаил Галактионов заявил, что футболист почувствовал дискомфорт в задней поверхности бедра.
В текущем сезоне нападающий провел во всех турнирах 28 матчей и записал на свой счет 8 забитых мячей и 6 голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего игрока в 8 миллионов евро.
Источник: "Матч ТВ".
"Матч ТВ": нападающий "Локомотива" Пиняев не сыграет с "Крыльями Советов"
Стало известно, сколько времени займет восстановление нападающего "Локомотива" Сергея Пиняева.
Фото: ФК "Локомотив"