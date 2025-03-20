"Слежу за чемпионской гонкой в РПЛ, но я сейчас в Иране и не всегда получается смотреть игры. Лично болею за "Спартак" из-за Станковича, а больше шансов на чемпионство у "Зенита". Все как всегда. "Зенит" — самый сильный клуб в России. У них возможностей больше, чем у всех остальных", - цитирует Божовича Sport24.
После 21-го сыгранного тура "Краснодар" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 46-ю набранными очками. Московский "Спартак" располагается на второй строчке с 43-мя очками в своем активе, тройку лидеров замыкает петербургский "Зенит" с таким же количеством набранных очков.
Напомним, что сине-бело-голубые являются бессменными чемпионами страны на протяжении шести лет кряду. Также команда Сергея Семака является действующим обладателем Кубка и Суперкубка страны. В мае этого года петербуржцы отпразднуют сто лет со дня основания "Зенита".
Божович - о чемпионской гонке в РПЛ: больше шансов у "Зенита", это самый сильный клуб
Бывший тренер ряда клубов РПЛ Миодраг Божович высказался о чемпионской гонке в чемпионате России.
Фото: ФК "Зенит"