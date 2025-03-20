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Гендиректор "Факела" Асхабадзе: руки никто не опустит, мы будем биться до конца

Генеральный директор "Факела" Роман Асхабадзе заявил, что команда не собирается сдаваться.
Фото: ФК "Факел"
- Команда и тренерский штаб должны оставаться единым механизмом, несмотря ни на что уверенным в своих действиях, особенно, когда речь идет о борьбе за прописку в РПЛ в наших сложных условиях и против серьезных конкурентов. Поверьте, руки никто не опустит, мы будем биться до конца, чтобы ни происходило.

Сегодня, 20 марта, контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза аннулировал красную карточку, полученную игроком "Факела" Диланом Мертенсом в матче 21-го тура российской Премьер-лиги с "Оренбургом" (0:1).

Ранее, по итогам встречи 19-го тура с "Зенитом" (0:2), КДК РФС принял решение отменить красную карточку, показанную Вячеславу Якимову. В обоих случаях комитет признал ошибочность судейских решений в адрес воронежской команды.

"Факел" набрал 14 очков и занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице, располагаясь в зоне прямого вылета в Первую лигу.

Источник: "Матч ТВ"

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