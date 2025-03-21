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Егор Голенков поделился целями "Ростова" на оставшийся отрезок РПЛ

Нападающий "Ростова" Егор Голенков рассказал о целях команды в концовке сезона.
Фото: официальный сайт РПЛ
"Какая цель сейчас у "Ростова"? Забраться как можно выше. Если бы мы одержали победу в матче с "Краснодаром", то до тройки лидеров было бы шесть очков. Тяжеловато, конечно, будет туда добраться. В принципе, для меня главное – играть. Моменты есть. В трёх матчах у меня огромное их количество, где-то не везёт, где-то правая, левая штанги – как всегда. Будем работать, стараться", - приводит слова Голенкова "РБ Спорт".

"Ростов" занимает в турнирной таблице чемпионата России восьмое место. В активе команды 30 набранных очков после 21 тура. Напомним, перед возобновлением Премьер-Лиги команду покинул главный тренер Валерий Карпин. Его сменил испанский специалист Джонатан Альба, который ранее работал в клубе в качестве аналитика. Кроме того, в последний день зимнего трансферного окна из "Ростова" в "Динамо" перебрался капитан жёлто-синих Данил Глебов.

В 21-м туре РПЛ "Ростов" уступил лидирующему в чемпионской гонке "Краснодару" (0:1). В рамках 22-го тура "южане" встретятся на выезде с "Акроном". Игра пройдёт в понедельник, 31 марта.

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