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Черданцев: можно не сомневаться, что новый сезон "Крылья" начнут с другим тренером

Футбольный комментатор Георгий Черданцев выразил уверенность в том, что главный тренер Игорь Осинькин покинет "Крылья Советов" в ближайшее время.
Фото: YouTube-канал "Площадка"
"Не вижу ничего удивительного в том, что Осинькина поменяют. При смене руководства это нормально. Уместно ли убирать Осинькина сейчас - вопрос. До конца сезона осталось всего девять матчей. Можно не сомневаться, что новый сезон "Крылья" начнут с другим тренером. Осинькин тут ни при чем, это не негативная оценка его работы. Просто у нового руководства другое видение работы. Такое распространено во всех чемпионатах, в том числе и в российском", - цитирует Черданцева "Матч ТВ".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин может покинуть самарский клуб. Напомним, 17 февраля новым спортивным директором клуба стал экс-коммерческий директор ФНЛ Роберт Тер Абрамян. Позже заместителем гендиректора "Крыльев" стал бывший нападающий "Локомотива" Руслан Пименов.

В турнирной таблице РПЛ "Крылья Советов" занимают 12-е место с 19 очками в 21 матче, опережая "Пари НН" из зоны стыковых матче по дополнительным показателям при равенстве очков. Отрыв от зоны прямого вылета составляет пять очков. В 22-м туре "Крылья Советов" примут на своём поле "Локомотив". Игра пройдет в пятницу, 28 марта.

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