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Андрей Мостовой: был другого мнения о Соболеве до его перехода в "Зенит"

Нападающий "Зенита" Андрей Мостовой высказался об игре Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"
"Мы пересекались в сборной, относился к нему довольно параллельно. А когда он пришел в команду — хороший нормальный парень. Адекватный, старается, переживает — сто процентов. Отдает все, пытается вылезти из той ситуации, в которой сейчас находится", - цитирует Мостового "РБ Спорт".

Александр Соболев перешел в петербургский "Зенит" из московского "Спартака" в летнее трансферное окно за 10 миллионов евро и заключил контракт до лета 2027 года. Нападающий провел за петербуржцев во всех турнирах 21 матч и записал на свой счет 2 забитых мяча и 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего форварда в 6 миллионов евро.

После 21-го сыгранного тура команда Сергея Семака занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 43-мя набранными очками.

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