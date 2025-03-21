Парфёнов: легкого матча с "Ахматом" у "Спартака" точно не будет

"Легкого матча точно не будет, все в чемпионате бьются за очки. Но терять их "Спартаку", если он хочет бороться за чемпионство, нельзя. Нужно максимально настроиться на игру. В матче с "Рубином" первые 30 минут были показательными для "Спартака", важно не повторять это в Грозном", - приводит слова Парфенова "Матч ТВ".
Грозненский "Ахмат" и московский "Спартак" сыграют друг с другом 30 марта на домашнем стадионе чеченского клуба в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
На данный момент "Спартак" имеет в своём активе 43 очка, с которыми красно-белые располагаются на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. "Ахмат", в свою очередь, за 21 матч набрал 18 очков, которые позволяют команде сейчас занимать четырнадцатое место.