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Гришин - о Станковиче: в основном команды одерживают победы с тренерами, которые играли на высшем уровне

Экс-игрок ЦСКА Александр Гришин высказался о работе Деяна Станковича в "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"
"Мы все берем за пример Моуринью, это уже сто лет назад пошло. Но он один такой из миллиона. Вопросов нет, это гениальный тренер. Но в основном команды одерживают победы с людьми, которые играли на высшем уровне. Потому что футбол не обманешь", - цитирует Гришина "Матч ТВ".

Деян Станкович стал главным тренером московского "Спартака" летом 2024 года, ранее он занимал аналогичную должность в сербской "Црвене Звезде" и венгерском "Ференцвароше".

После 21-го сыгранного тура красно-белые располагаются на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 43-мя набранными очками и отстают от лидирующего "Краснодара" на три балла. В 22-м туре Российской Премьер-Лиги команда Деяна Станковича сыграет на выезде с грозненским "Ахматом", которые занимает 14-е место в таблице с 18-ю очками в своем активе.

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