"Локомотив" способен быть выше "Зенита" по итогам сезона. Всё может быть, все теряют очки. Для начала надо обыграть "Зенит", чтобы быть выше. Конечно, подбор футболистов у "Зенита" точно не слабее, чем у "Локомотива". Дальше ещё будет достаточно много игр. Простых команд, кого можно обыграть пешком, нет. Хуже всех, наверное, сейчас выглядят только "Крылья", — приводит слова Гуренко Legalbet.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги московский "Локомотив" под руководством тренерского штаба во главе с Михаилом Галактионовым в 21 матче набрал 40 очков, которые позволяют команде в настоящее время занимать четвёртое место в турнирной таблице. Отставание "железнодорожников" от "Зенита", который занимает третье место сейчас составляет 3 очка.
Личная встреча двух команд состоится 5 апреля в рамках 23-го тура РПЛ на домашнем стадионе красно-зеленых. Напомним, в первом круге матч между "Зенитом" и "Локомотивом" состоялся 27 октября в рамках 13-го тура завершился вничью со счётом 1:1.
Гуренко: "Локомотив" способен закончить сезон выше "Зенита"
Бывший футболист "Локомотива" Сергей Гуренко высказался о турнирных перспективах московского клуба в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Локомотив"