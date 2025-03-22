"Может быть, да. Сейчас Костя далеко от рекорда, но все возможно. Сложно угадать, как все сложится, но, конечно, у Тюкавина есть потенциал побить рекорд Дзюбы", - приводит слова Миранчука "РБ Спорт".
36-летний нападающий тольяттинского "Акрона" Артём Дзюба в марте 2025 года сначала стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола (в настоящее время на счету форварда 236 забитых голов), а затем лучшим бомбардиром в истории сборной России (на сегодняшний день футболист имеет в своём активе 31 гол в составе национальной команды).
У 22-летнего нападающего московского "Динамо" Константина Тюкавина в карьере на данный момент 48 забитых голов, из которых 1 был забит в составе сборной России.
"У него есть потенциал". Миранчук назвал игрока, который может побить рекорд Дзюбы
Полузащитник сборной России Антон Миранчук ответил на вопрос, сможет ли форвард московского "Динамо" Константин Тюкавин побить рекорд нападающего "Акрона" Артёма Дзюбы.
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