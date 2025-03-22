"Безусловно, Черчесов - один из тренеров, который оставил след в моей карьере. Он тот, кто понимает природу футболистов, разбирается в персоналиях, знает, как помочь игроку стать лучше. И в то же время умеет применить способности футболистов так, чтобы от этого выиграла команда. Черчесов - серьезный тренер для серьезной команды", - приводит слова Кураньи "Спорт День за Днем".
Станислав Черчесов является заслуженным тренером России. В своей тренерской карьере российский специалист успел поработать в качестве наставника таких команд, как австрийские "Куфштайн" и "Ваккер-Тироль", московский "Спартак", сочинская "Жемчужина", грозненский "Терек", пермский "Амкар", московское "Динамо", польская "Легия", венгерский "Ференцварош", а также сборные России и Казахстана.
Наивысшими достижениями Черчесова как тренера являются золотые медали чемпионов Польши (единожды) и Венгрии (дважды), серебренные медали чемпионата России (единожды), а также победы в Кубке Польши и Кубке Венгрии (по одному разу).
"Серьезный тренер для серьезной команды" Кевин Кураньи отметил главные качества Черчесова
Бывший нападающий московского "Динамо" Кевин Кураньи отметил главные качества экс-наставника бело-голубых Станислава Черчесова.
Фото: РФС