Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Енисей
2 - 0 2 0
НефтехимикЗавершен
Алания
2 - 1 2 1
Сокол2 тайм
Торпедо
17:00
РодинаНе начат
КАМАЗ
17:00
ТюменьНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Лихтенштейн
17:00
Северная МакедонияНе начат
Черногория
20:00
ГибралтарНе начат
Молдова
20:00
НорвегияНе начат
Чехия
22:45
Фарерские островаНе начат
Уэльс
22:45
КазахстанНе начат
Израиль
22:45
ЭстонияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
17:00
БАТЭНе начат
Партизан
20:00
ЦСКАНе начат

"Серьезный тренер для серьезной команды" Кевин Кураньи отметил главные качества Черчесова

Бывший нападающий московского "Динамо" Кевин Кураньи отметил главные качества экс-наставника бело-голубых Станислава Черчесова.
Фото: РФС
"Безусловно, Черчесов - один из тренеров, который оставил след в моей карьере. Он тот, кто понимает природу футболистов, разбирается в персоналиях, знает, как помочь игроку стать лучше. И в то же время умеет применить способности футболистов так, чтобы от этого выиграла команда. Черчесов - серьезный тренер для серьезной команды", - приводит слова Кураньи "Спорт День за Днем".

Станислав Черчесов является заслуженным тренером России. В своей тренерской карьере российский специалист успел поработать в качестве наставника таких команд, как австрийские "Куфштайн" и "Ваккер-Тироль", московский "Спартак", сочинская "Жемчужина", грозненский "Терек", пермский "Амкар", московское "Динамо", польская "Легия", венгерский "Ференцварош", а также сборные России и Казахстана.

Наивысшими достижениями Черчесова как тренера являются золотые медали чемпионов Польши (единожды) и Венгрии (дважды), серебренные медали чемпионата России (единожды), а также победы в Кубке Польши и Кубке Венгрии (по одному разу).

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится