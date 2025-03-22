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Хлестов: время Умярова в сборной России ещё придёт

Бывший игрок сборной России Дмитрий Хлестов высказался о невызове полузащитника московского "Спартака" Наиля Умярова в национальную команду на мартовский сбор.
Фото: ФК "Спартак"
"Спросите Титова, он знает (смеётся). Наверное, Карпин видит на его позиции других футболистов, и они его устраивают. Время Умярова ещё придёт. Заслуживает ли Наиль вызова? Да", - приводит слова Хлыстова Metaratings.

Напомним, с 17 по 25 марта сборная России проводит очередной учебно-тренировочный сбор. Однако для участия в нем не был вызван полузащитник московского "Спартака" Наиль Умяров, который до сих пор не провёл ни одного матча в составе национальной команды.

В сезоне-2024/25 хавбек всего принял участие в 23 официальных матчах, в которых забил 1 гол и получил 8 желтых карточек. Согласно информации, которая опубликована на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет 4 миллиона евро.

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