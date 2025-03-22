"Кисляк хорошо играет, растёт каждый день. Матвей — будущее ЦСКА и сборной России. Он большой талант. После Головина у наших футболистов не было такого серьёзного прогресса. Кто-то поиграл в ЦСКА, кто-то уехал в другие команды. Но такого роста, как у Кисляка, не было. Надеюсь, что Матвей пойдёт по стопам Александра и станет большим футболистом", - приводит слова Рахимича "Чемпионат".
Полузащитник Матвей Кисляк выступает за команды из клубной структуры московского ЦСКА с 14-летнего возраста. Действующий контракт хавбека с "армейским" клубом рассчитан на срок до 30 июня 2028 года. Согласно данным, которые опубликованы на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет 4 миллиона евро.
В текущем сезоне Кисляк в составе красно-синих в общей сложности принял участие в 21 официальном матче, в котором забил 2 гола, отдал 1 голевую передачу, получил 5 желтых карточек.
Рахимич: надеюсь, что Кисляк пойдёт по стопам Головина. Матвей — будущее ЦСКА и сборной России
Бывший полузащитник московского ЦСКА Элвир Рахимич высказался о хавбеке "армейского" клуба Матвее Кисляке.
Фото: ПФК ЦСКА