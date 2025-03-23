— Вендел оштрафован за свой проступок?
— Можете адресовать это руководству клуба. С эмоциональной точки зрения все понимаем. Не всегда игрок может сдержаться. Что касается санкций, в команде их нет, - цитирует Семака "Матч ТВ".
В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" одержал выездную победу над воронежским "Факелом" со счетом 2:0. Полузащитник петербуржцев получил прямую красную карточку за демонстрирование болельщикам оскорбительного жеста, КДК РФС дисквалифицировал футболиста на один матч.
В текущем сезоне Вендел провел во всех турнирах 20 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 11 голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 20 миллионов евро.
Семак - о Венделе: в команде нет санкций - игрок не всегда может сдержаться
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о дисциплинарном наказании Вендела.
Фото: ФК "Зенит"