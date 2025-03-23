«Он уже уходил. Для меня это не было сюрпризом. Он давно говорил, что устал. Приятно ли видеть Карпина в сборной? Конечно, приятно. Он всегда на связи. Он ушел, но всегда поддерживает с нами хорошую связь», — заявил Осипенко «Матч ТВ».
Валерий Карпин возглавлял футбольный клуб «Ростов» с 2017 по 2021 и с 2022 по 2025 год. За это время команда провела под его руководством 229 матчей.
Самый успешный сезон для Карпина в качестве главного тренера «Ростова» был в сезоне-2022/23, когда клуб занял четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 53 очка.
Осипенко: уход Карпина из "Ростова" не стал сюрпризом
Защитник «Ростова» Максим Осипенко признался, что был готов к уходу Валерия Карпина с поста главного тренера клуба.
Фото: ФК "Ростов"