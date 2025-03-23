"После поражения от "Спартака" у нас были выходные, поэтому мы немного отдохнули. Неприятное поражение. Думаю, что выходные пошли на пользу команде, нам удалось немного перезагрузиться", - цитирует Адамова Metaratings.
В 21-м туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на своем поле одержал победу над петербургским "Зенитом" со счетом 2:1, забитыми мячами отметились: Кристофер Мартинс (дубль) и Луис Энрике.
После 21-го сыгранного тура красно-белые располагаются на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России с 43-мя набранными очками, петербуржцы занимают третье место с таким же количеством очков в своем активе.
Голкипер "Зенита" Адамов: пауза в РПЛ позволила нам перезагрузиться после поражения от "Спартака"
Фото: ФК "Зенит"