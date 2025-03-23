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Голкипер "Зенита" Адамов: пауза в РПЛ позволила нам перезагрузиться после поражения от "Спартака"

Голкипер "Зенита" Денис Адамов рассказал, как в команде переживали из-за поражения от "Спартака".
Фото: ФК "Зенит"
"После поражения от "Спартака" у нас были выходные, поэтому мы немного отдохнули. Неприятное поражение. Думаю, что выходные пошли на пользу команде, нам удалось немного перезагрузиться", - цитирует Адамова Metaratings.

В 21-м туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на своем поле одержал победу над петербургским "Зенитом" со счетом 2:1, забитыми мячами отметились: Кристофер Мартинс (дубль) и Луис Энрике.

После 21-го сыгранного тура красно-белые располагаются на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России с 43-мя набранными очками, петербуржцы занимают третье место с таким же количеством очков в своем активе.

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