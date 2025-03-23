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Мусаев - о матчах с ФК "10" и "Амкалом": это было полезно для "Краснодара"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев оценил товарищеские встречи с клубами Медиалиги ФК "10" и "Амкалом".
Фото: ФК "Краснодар"
- Обе команды хорошо играли. Такие матчи идут на пользу команде? Конечно. У нас было 12 полевых игроков, и нужен был спарринг. Получили полноценный матч. 5000 зрителей. Хорошая интенсивность игры, хорошее качество. Для нас это было полезно.

Сегодня, 23 марта, состоялся контрольный поединок между "Краснодаром" и медиакомандой "Амкал". Игра проходила на стадионе клубной Академии и завершилась разгромной победой "быков" со счетом 6:1. Пять забитых мячей на свой счет записал нападающий Мозес Кобнан.

По итогам 21 тура команда Мурада Мусаева единолично лидирует в турнирной таблице РПЛ. Краснодарцы набрали 46 очков и на три балла опережают московский "Спартак" и петербургский "Зенит".

Источник: Metaratings

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