- Обе команды хорошо играли. Такие матчи идут на пользу команде? Конечно. У нас было 12 полевых игроков, и нужен был спарринг. Получили полноценный матч. 5000 зрителей. Хорошая интенсивность игры, хорошее качество. Для нас это было полезно.
Сегодня, 23 марта, состоялся контрольный поединок между "Краснодаром" и медиакомандой "Амкал". Игра проходила на стадионе клубной Академии и завершилась разгромной победой "быков" со счетом 6:1. Пять забитых мячей на свой счет записал нападающий Мозес Кобнан.
По итогам 21 тура команда Мурада Мусаева единолично лидирует в турнирной таблице РПЛ. Краснодарцы набрали 46 очков и на три балла опережают московский "Спартак" и петербургский "Зенит".
Источник: Metaratings
Мусаев - о матчах с ФК "10" и "Амкалом": это было полезно для "Краснодара"
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев оценил товарищеские встречи с клубами Медиалиги ФК "10" и "Амкалом".
Фото: ФК "Краснодар"