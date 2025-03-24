"Для "Динамо» этот сезон стал определяющим. Один качественный сезон может провести любая команда. Выстрелить может кто угодно, а вот приобретать стабильность получается не у всех. Очевидно, что "Динамо" нестабильно. Честно скажу, "Динамо" меня разочаровало. Не факт, что эта команда будет бороться за топ-3", - поделился Канчельскис.
После 21 тура московское "Динамо" занимает в турнирной таблице РПЛ пятое место. В активе команды 39 набранных очков, а отставание от лидирующего в чемпионской гонке "Краснодара" составляет семь очков. В первых трёх турах в календарном году бело-голубые набрали четыре очка.
В 22-м туре чемпионата России "Динамо" сыграет на своём поле с "Оренбургом", Игра пройдёт в субботу, 29 марта.
Источник: "Евро-футбол"
Канчельскис: "Динамо" меня разочаровало, этот сезон стал определяющим
Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис рассказал о разочаровании от игры московского "Динамо" в текущем сезоне.
Фото: ФК "Динамо" ВКонтакте