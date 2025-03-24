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Полузащитник "Краснодара" Козлов назвал двух игроков, на которых пытается равняться

Полузащитник "Краснодара" и молодежной сборной России Данила Козлов рассказал о своих примерах среди отечественных футболистов.
Фото: официальный сайт "Краснодара"
"Примеры из российских игроков? Много есть классных футболистов, но я бы выделил Головина, который выступает в Европе. По уровню игры он заслуживает быть лидером в сборной и "Монако". Хочется равняться на него. В РПЛ же нравится Обляков, у него приятный стиль игры", - цитирует Козлова "Чемпионат".

Российский полузащитник Александр Головин выступает в чемпионате Франции за "Монако" с лета 2018 года. По итогам прошлого сезона болельщики "монегасков" признали россиянина лучшим футболистом клуба. Полузащитник сборной России Иван Обляков перешёл в ЦСКА из "Уфы" в августе 2018 года. В текущем сезоне в его активе четыре гола и четыре результативные передачи в 20 матчах РПЛ.

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