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Игонин: Глушенкову следует меньше говорить и больше делать

Российский экс-футболист Алексей Игонин прокомментировал недавние высказывания вингера "Зенита" Максима Глушенкова.
Фото: сборная России
- Глушенков сейчас не настолько эффективный, насколько был. Такие периоды неизбежны. Ему надо меньше говорить и больше делать. В основном определяют по видимым результатам, насколько футболист нужен команде. Надо сосредоточиться на пользе для команды — если нет голов, то это могут быть отборы.

Напомним, ранее Глушенков выразил недовольство тем, как его использует тренерский штаб "Зенита". Он заявил, что в матче против "Спартака" он получил мяч лишь трижды, потому что выполнял указания тренера. Также футболист признался, что впервые получил удовольствие от игры этой весной только в товарищеской встрече против сборной Гренады.

В текущем сезоне Максим Глушенков принял участие в 17 матчах, в которых отличился десятью голами и двумя голевыми передачами. В последний раз Максим отметился результативным действием 1 декабря 2024 года в матче с "Крыльями Советов", тогда он забил гол и сделал ассист. Матч завершился со счётом 3:2 в пользу "Крылья Советов".

Источник: "Чемпионат"

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