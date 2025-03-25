"Максим должен подумать головой, что ему делать, а не давать такие высказывания, которые противоречат всему. Как он может получать удовольствие от футбола, если не показывает хорошую игру? Болельщики "Зенита" тоже не получают удовольствия от игры Глушенкова. Поэтому Максиму нужно больше тренироваться и прибавлять", - цитирует Джанашию "Чемпионат".
Максим Глушенков перешел в петербургский "Зенит" из московского "Локомотива" в летнее трансферное окно за 6,3 миллионов евро и заключил контракт до лета 2028 года. В текущем сезоне нападающий провел во всех турнирах 17 матчей и записал на свой счет 10 забитых мячей и 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 15 миллионов евро.
Ранее Глушенков в интервью заявил, что не получает удовольствия от последних игр "Зенита". Футболист заявил, что в матче 21-го тура РПЛ со "Спартаком" выполнял все тренерские установки, однако получил мяч всего три раза за игру.
Джанашия: болельщики "Зенита" не получают удовольствия от игры Глушенкова
Экс-игрок "Локомотива" Заза Джанашия высказался об игре нападающего "Зенита" Максима Глушенкова.
Фото: ФК "Зенит"