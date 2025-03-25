- Почему не получилось в "Зените"? А я откуда знаю? Где-то не сыгрался. Где-то не подошел мне стиль, я не знаю. Богданыч [Сергей Семак] говорил, что мне надо привыкнуть и так далее, потому что я играл в другой футбол всю жизнь, а сейчас в иной. Не получилось.
Нападающий Зелимхан Бакаев защищает цвета подмосковных "Химок" на правах аренды с лета прошлого года. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона. Права на 28-летнего футболиста принадлежат петербургскому "Зениту", контракт с которым истекает в конце июня.
В составе сине-бело-голубых Бакаев принял участие в 34 матчах, в которых провел на поле суммарно 946 минут, забил три мяча и сделал три голевые передачи.
Источник: "Матч ТВ"
"Где-то не сыгрался, не подошел стиль". Бакаев - о том, почему не получилось в "Зените"
Форвард "Химок" Зелимхан Бакаев рассказал, почему не заиграл в "Зените".
Фото: ФК "Зенит"