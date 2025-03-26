"Зобнин — это главный профессионал, которого я когда-либо тренировал, если брать период работы в "Спартаке". Зобнин заслуживает, чтобы с ним продлили контракт. Ему не стоит покидать "Спартак". Он отличный профессионал, каких немного, и должен завершить карьеру в клубе. Он пример для всех в команде и образец для подражания. Но если что-то пойдёт не так, то он будет хорошим выбором для любой команды", — заявил приводит слова Рианчо Legalbet.
Центральный полузащитник Роман Зобнин выступает за московский "Спартак" с июля 2016 года. Он вместе с красно-белыми стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России.
В феврале 2025 года 31-летний футболист заявил, что его контракт с футбольным клубом рассчитан на срок до конца сезона-2025/26. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость Зобнина оценивается в 3,5 миллиона евро.
В текущем сезоне хавбек в общей сложности принял участие в 12 официальных матчах, в которых забил 1 гол, отдал 1 голевую передачу и получил 4 жёлтые карточки (одна из них стала второй в матче).
Рианчо: Зобнин заслуживает, чтобы "Спартак" продлил с ним контракт
Бывший тренер московского "Спартака" Рауль Рианчо высказался о будущем полузащитника красно-белых Романа Зобнина.
Фото: ФК "Спартак"