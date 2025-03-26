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Антон Миранчук — о капитанстве в сборной: не ожидал, но спасибо Карпину за доверие

Полузащитник сборной России Антон Миранчук поделился эмоциями после выхода на поле в матче против Замбии с капитанской повязкой.
Фото: РФС
«Честно не ожидал, но спасибо за доверие Валерию Георгиевичу. Сразу ответственность прибавилась. Это только помогло в плане настроя, ощущения прекрасные», — цитирует Миранчука «Матч ТВ».

Антон Миранчук провел 29 матчей за сборную России, в которых забил 7 голов и сделал 2 ассиста. Дебют состоялся в октябре 2017 года при Станиславе Черчесове.

С сентября 2024 года Миранчук защищает цвета швейцарского «Сьона», куда он перешёл на правах свободного агента. В текущем сезоне он уже провёл 16 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года. По оценкам Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 29-летнего полузащитника составляет 3 миллиона евро.

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