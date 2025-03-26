«А Тольятти разве не часть Самарской области? Вот мы её и представляем. Понимаете, одно дело, если бы здесь стоял стадион, а мы играли бы в Самаре — тогда претензии понятны. Но здесь нам негде играть, и какое тогда предложение? Сняться с чемпионата?» — заявил Савичев «Чемпионату».
С июля 2024 года футбольный клуб «Акрон» стал делить стадион «Солидарность Самара Арена» с «Крыльями Советов». Команда из Тольятти пробилась в Российскую Премьер-Лигу, и именно самарский стадион стал её домашней ареной.
После 21 тура «Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. Свой следующий матч команда проведёт против «Ростова» на этом же стадионе. Встреча запланирована на 31 марта.
Капитан "Акрона" Савичев: нам негде играть в Тольятти, что нам оставалось?
Защитник тольяттинского «Акрона» Константин Савичев ответил на критику болельщиков, которые возмущались, что клуб проводит домашние матчи в Самаре.
Фото: ФК "Акрон"