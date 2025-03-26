"Только ЦСКА — "Спартак". Всегда был и будет главным матчем в нашем футболе. Дерби двух столиц не сравнится с этой игрой. Почему? ЦСКА — "Спартак" — это не просто матч. Это целое событие. К нему всегда отдельный подход. Верю, что у меня в карьере ещё будут такие матчи. Очень хочется ощутить на себе атмосферу дерби в составе ЦСКА", — приводит слова Рядно Legalbet.
В текущем сезоне московские ЦСКА и "Спартак" провели друг с другом матч 2 ноября 2024 года в рамках 15-го тура Российской Премьер-Лиги. Победу со счётом 2:0 одержали красно-белые. Следующая встреча этих двух столичных коллективов состоится 26 апреля в рамках 26-го тура РПЛ.
"Спартак" и петербургский "Зенит", в свою очередь, уже сыграли дважды. В первый раз игра прошла 24 августа в Санкт-Петербурге в 6-м туре РПЛ и завершилась безголевой ничьей. Во второй раз игра прошла 16 марта в Москве в 21-м туре РПЛ и завершилась победой "Спартака" со счётом 2:1.
Рядно: матч ЦСКА со "Спартаком" - главный в российском футболе. "Спартак" - "Зенит" с ним не сравнится
Арендованный столичной "Родиной" защитник московского ЦСКА Михаил Рядно поделился своим мнением, какой матч является главным в российском футболе.
Фото: ФК "Спартак"