"Буду болеть за красивый футбол, мне сложно выбрать. Я прилечу на эту игру, посмотрю вживую. Решили с товарищами сами выбраться", - цитирует Андреева "Матч ТВ".
Матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги между московским "Динамо" и "Оренбургом" состоится в субботу, 29-го марта, стартовый свисток запланирован на 14:00 по московскому времени.
После 21-го сыгранного тура команда Марцела Лички располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 39-ю набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на семь очков. Оренбуржцы занимают последнее место в таблице с 11-ю очками в своем активе.
Экс-спортдир "Оренбурга" Андреев заявил, что не будет болеть за оренбуржцев в матче с "Динамо"
Бывший спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев посетит матч 21-го тура РПЛ с московским "Динамо".
Фото: РФС