"Какое это испытание? "Зенит" отстаёт всего на три очка. Семак — порядочный человек. Удочерил, усыновил детей, матом не ругается. Это вызывает огромное уважение к нему. Он обращается к Богу, верует, ходит в церковь. Семак — человек божий. Господь ему помогает. Столько раз подряд всё-таки выигрывал чемпионат. Бог рядом с Семаком", - приводит слова Селюка Legalbet.
Сергей Семак занимает пост главного тренера петербургского "Зенита" с мая 2018 года. Под его руководством сине-бело-голубые шесть сезонов подряд завоевывали золотые медали чемпионата России по футболу. Действующий контракт между тренером и футбольным клубом рассчитан на срок до конца сезона-2029/30.
В текущем сезоне "Зенит" под руководством 49-летнего специалиста в 21-м туре Российской Премьер-Лиги набрал 43 очка, которые позволяют команде на данный момент занимать третье место в турнирной таблице. Отставание петербуржцев от текущего лидера чемпионата - футбольного клуба "Краснодар" - составляет 3 очка.
Агент Селюк: Господь помогает Семаку. Столько раз подряд всё-таки выигрывал чемпионат
Футбольный агент Дмитрий Селюк ответил на вопрос, относится ли главный тренер "Зенита" Сергей Семак к неудачам петербургского клуба как к божьему испытанию.
Фото: ФК "Зенит"