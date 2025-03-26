"Если Угальде уйдёт, а ему найдут нормальную замену, то это не потеря. К тому же незаменимых нет. Болельщикам горевать от ухода Угальде не надо. Пока он команде помогает, а что будет дальше, неизвестно. Нет гарантий, что Угальде и дальше будет играть так ярко. Клубу может быть выгодно продать футболиста на пике", — приводит слова Гаврилова Legalbet.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что нападающий сборной Коста-Рики и московского "Спартака" Манфред Угальде находится в трансферных списках французского "ПСЖ" и футбольного клуба "Монако". При этом красно-белые готовы рассмотреть предложения о продаже футболиста в ближайшее летнее трансферное окно.
Действующее соглашение между нападающим и столичным клубом рассчитано на срок до 30 июня 2028 года. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет 15 миллионов евро. При этом сумма его покупки у нидерландского "Твенте" в январе 2024 года была 13 миллионов евро.
Гаврилов: нет гарантий, что Угальде продолжит так ярко играть
Бывший игрок сборной СССР Юрий Гаврилов поделился своим мнением о возможном уходе нападающего Манфреда Угальде из московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"