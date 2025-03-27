«Удивляет, но это решение главного тренера, он выбирает. Конечно, хотел бы, чтобы Наиль попал в сборную, всегда приятно, когда много одноклубников в национальной команде», - заявил Руслан Литвинов «Матч ТВ».
24-летний полузащитник ни разу не был вызван в сборную России. Валерий Карпин ранее заявлял, что Наиль Умяров все еще не готов к попаданию в национальную команду.
В этом сезоне Наиль Умяров в составе «Спартака» провел 20 матчей в РПЛ из 21 возможных, а в Кубке России - 3 из 9 возможных. Игрок занимает 5 место среди одноклубников по средней оценке от Sofascore (7.19).
Литвинов заявил, что удивлен отсутствием Умярова в сборной
Полузащитник «Спартака» и сборной России Руслан Литвинов рассказал, что его удивило отсутствие вызова Наиля Умярова на мартовский сбор национальной команды.
Фото: ФК "Спартак"