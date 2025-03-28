"У меня сложилось впечатление, что офсайд был". Семак - о решении ЭСК РФС

"Мы не получили ответов по поводу ошибок с карточками. Что касается офсайдных линий, система работает не на все 100. У меня сложилось впечатление, что офсайд был, — я это увидел по телевизионной картинке. По какой точке выставлена позиция нашего игрока? По чёрной перчатке Мартинса?
Этого нам не объяснили. Очень спорный и очень важный момент матча. Но все споры остаются на уровне руководства клубов. Наша задача играть и тренироваться" , - цитирует Семака "Чемпионат".
Напомним, что в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" одержал домашнюю победу над петербургским "Зенитом" со счетом 2:1. Забитыми мячами отметились: Кристофер Мартинс (дубль) и Луис Энрике. ЭСК РФС ранее признала, что в эпизоде с победным голом красно-белых не было офсайда.
После 21-го сыгранного тура команда Деяна Станковича располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 43-мя набранными очками. Подопечные Сергея Семака замыкают тройку лидеров с таким же количеством очков в своем активе. В 22-м туре чемпионата России красно-белые сыграют на выезде с грозненским "Ахматом", а петербуржцы примут на своем поле казанский "Рубин".