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Форвард ЦСКА Мусаев: знаю, что мы можем за что-то хорошее зацепиться в этом сезоне

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев высказался о текущих результатах команды.
Фото: ПФК ЦСКА
"Мы хорошо начали вторую часть чемпионата — три победы в четырех матчах. Сейчас стараемся не заглядывать в будущее — у нас есть ближайший матч, ставим цель победить, думаем только об этой игре. Я в свою команду и во всех своих партнеров верю. Знаю, что мы можем за что-то хорошее зацепиться", - цитирует Мусаева "РБ Спорт".

После 21-го сыгранного тура ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 38-ю набранными очками. В 22-м туре Российской Премьер-Лиги команда Марко Николича примет на своем поле махачкалинское "Динамо", которое занимает 10-е место с 21-м очком в своем активе.

Подопечные Марко Николича сыграют на выезде с московским "Динамо" в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России. Первый матч между этими командами завершился со счетом 2:1 в пользу ЦСКА.

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