"Мы хорошо начали вторую часть чемпионата — три победы в четырех матчах. Сейчас стараемся не заглядывать в будущее — у нас есть ближайший матч, ставим цель победить, думаем только об этой игре. Я в свою команду и во всех своих партнеров верю. Знаю, что мы можем за что-то хорошее зацепиться", - цитирует Мусаева "РБ Спорт".
После 21-го сыгранного тура ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 38-ю набранными очками. В 22-м туре Российской Премьер-Лиги команда Марко Николича примет на своем поле махачкалинское "Динамо", которое занимает 10-е место с 21-м очком в своем активе.
Подопечные Марко Николича сыграют на выезде с московским "Динамо" в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России. Первый матч между этими командами завершился со счетом 2:1 в пользу ЦСКА.
Форвард ЦСКА Мусаев: знаю, что мы можем за что-то хорошее зацепиться в этом сезоне
Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев высказался о текущих результатах команды.
Фото: ПФК ЦСКА