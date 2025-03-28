"Может, он со мной не согласится, но скажу так: Шуманский при переходе в ЦСКА и сейчас — это абсолютно разные люди. Он изменился в лучшую сторону, начал больше работать, больше за собой следить, поэтому получает свои минуты, старается приносить пользу. Думаю, у него большое будущее, если продолжит в том же духе", - цитирует Мусаева "РБ Спорт".
Артем Шуманский перешел в ЦСКА из кипрского "Ариса" летом 2024 года за 1,5 миллионов евро и заключил контракт до конца сезона-2028/2029. В текущем сезоне форвард провел во всех турнирах 5 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего игрока в 700 тысяч евро.
После 21-го сыгранного тура команда Марко Николича располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 38-ю набранными очками. В 22-м туре РПЛ ЦСКА примет на своем поле махачкалинское "Динамо".
Мусаев: Шуманский при переходе в ЦСКА и сейчас — это абсолютно разные люди
Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев высказался об игре Артема Шуманского.
Фото: ПФК ЦСКА