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Голкипер "Краснодара" Агкацев хочет поиграть в Англии

Голкипер "Краснодара" Станислав Агкацев рассказал, где хочет поиграть в будущем.
Фото: ФК "Краснодар"
"Возможно, я когда?нибудь перерасту уровень РПЛ, как это сделал Мотя. Тогда надо будет двигаться дальше. Пока предложений не было, но хочется в Англию", - цитирует Агкацева "Чемпионат".

В текущем сезоне Станислав Агкацев провел за "Краснодар" во всех турнирах 25 матчей, пропустил 19 мячей и сохранил свои ворота "сухими" в 14-ти встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 5 миллионов евро, контракт голкипера с южанами рассчитан до лета 2029 года.

После 21-го сыгранного тура команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 46-ю набранными очками.

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