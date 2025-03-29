"Входит ли РПЛ сейчас в топ-10 лиг мира? В десятку точно входим, но до топ-5 лиг далеко. Думаю, восьмое?девятое место", - приводит слова Литвинова "Матч ТВ".
Московский "Спартак" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 43 очками в 21 матче. Столько же очков у санкт-петербургского "Зенита", который уступает красно-белым по дополнительным показателям. Возглавляет чемпионскую гонку "Краснодар" с 46 очками.
Защитник "Спартака" Литвинов: РПЛ далеко до топ-5 лиг Европы, в десятку входим
Футболист московского "Спартака" Руслан Литвинов предположил, на каком месте среди европейских чемпионатов находится российская Премьер-лига.
Фото: официальный сайт "Спартака"